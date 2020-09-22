Коронавирус в Коми 22 сентября 2020: за сутки зафиксировано 79 новых случаев заболевания COVID-19

Сейчас в республике 7 662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Фото: Борис КУДРЯВОВ

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 22 сентября в России 6 215 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 79 новых случаев.

Данные на 22 сентября

Сейчас в республике 7 662 лабораторно подтвержденных случая COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 101 пациент, 4 новых случая летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 6 448 человек (за сутки выздоровели 57 пациентов).

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