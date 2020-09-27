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В Коми часть дорог передадут в федеральное управление, это позволит снизить нагрузку на бюджет региона. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба.

Он рассказал, что встретился с руководителем Росавтодора Андреем Костюком. Они обсудили вопросы развития дорожного хозяйства и договорились о формировании среднесрочного и долгосрочного планов развития дорожной сети в Коми.

Среднесрочный период - 2021-2023 годы. При этом с 2022 года республика входит в федеральную программу ремонта и строительства мостов. Долгосрочная программа охватывает период с 2024 по 2030 годы. На этот период будет предусмотрен основной объем средств на ремонт дорожной сети Республики Коми.

Уйба отметил, что в этом году федеральный статус получила дорога Чекшино – Тотьма – Котлас – Куратово. Она формирует Северный широтный коридор.

В 2023 году мы планируем передать в федеральную собственность трассу Сыктывкар – Кудымкар, которая также входит в Северный широтный коридор. На 2025 год запланирована передача автодороги Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар, - рассказал Уйба.

Сейчас, по словам главы Коми, обсуждается возможность переноса срока передачи на более раннее время. Руководитель региона подчеркнул, что передача дорог позволит снизить нагрузку на республиканский бюджет. Высвобождаемые средства можно будет направить на ремонт и содержание других автодорог, принадлежащих республике.

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