Губернатор Архангельской области заявил, что до конца года с Шиеса увезут технику и персонал

Фото пресс-службы главы Архангельской области

Технику и объекты имущественного комплекса с территории Шиеса вывезут до конца декабря этого года, пообеща в своем Telegram-канале написал глава Архангельской области Александр Цыбульский. Также он заверил, что уедет со станции и сотрудники подрядной организации.

- Сегодня согласовываем график работ по рекультивации, они начнутся в начале октября. Сейчас важно, чтобы активисты, которые добивались закрытия проекта, сосредоточили внимание на том, как будут идти мероприятия по рекультивации, и информировали общественность о реальном положении дел на месте. Мое намерение закрыть проект «Шиес» неизменно. Полигона на Шиесе не будет. Речи о завозе отходов из других регионов на нашу территорию нет и быть не может. Скандальная стройка велась не один день и не один месяц, закрыть ее в одночасье невозможно. Но она будет закрыта с соблюдением всех юридических норм — все стороны, от которых это зависит, работают в соответствии с достигнутыми и документально подтвержденными договоренностями, - пишет Цибульский.

Напомним, с августа 2018 года экоактивисты боролись против стройки самого большого в Европе мусорного полигона на станции Шиес. В июне 2019 года стройку заморозили. В апреле этого года тогда еще врио губернатора Архангельской области заявил, что полигона на поморской земле не будет. Началась рекультивация, но она, как писали активисты, проводилась издевательски черепашьими темпами. Именно поэтому ослаблять протестную активность ни в коем случае нельзя, считают они.

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