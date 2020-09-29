Рухнула галерея в шахте «Аяч-Яга» Воркуты

Фото: МЧС

29 сентября 2020 года поступило сообщение МЧС, что на территории поверхности шахты «Аяч-Яга» произошло обрушение галереи (перехода) между зданиями. Информация по пострадавшим уточняется. На место направлена ОГ МПСГ, силы и средства ВГСЧ Печорского угольного бассейна.

Как сообщает пресс-служба компании, в результате произошедшего два сотрудника подрядной организации - монтажник и электросварщик ООО "Катюша" (г.Воркута) - получили травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительной версии, причиной произошедшего является несоблюдение необходимых мер безопасности и плана производства работ со стороны подрядной организации. Начато расследование.