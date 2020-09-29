Список пострадавших при обрушении угольной шахты в Воркуте

Фото: эксклюзив КП

Стал известен список погибших при обрушении угольной галереи 29 сентября на промышленной площадке законсервированной шахты "Аяч-Яга" компании АО "Воркутауголь".

Трагедия произошла при проведении работ в наземных строениях шахты. Два сотрудника подрядной организации – Михаил Перепелица 1962 г.р. и Михаил Шаечук 1964 г.р. –демонтировали галерею (переход) в шахте. Возможно, они слишком близко подошли к опоре.

На место происшествия выехал Воркутинский межрайонный спецпрокурор. В рамках проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об охране труда и технике безопасности. По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Следком по Коми возбудил уголовное дело по факту гибели двух сотрудников в рухнувшей галерее.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Центральную площадь Воркуты предлагают назвать именем Шпектора Бывший градоначальник скончался в начале сентября (подробности)