Прокуратура: Погибшие на шахте в Воркуте не имели трудовых договоров

Фото: эксклюзив КП

Прокуратура выяснила, что подрядная организация «Катюша», которая занималась работами на законсервированной шахте «Аяч-Яга» АО «Воркутауголь», где 29 сентября погибли два человека, не имела с ними трудовых договоров. Об этом сообщает ТАСС.

Предварительное расследование воркутинского межрайонного прокурора по надзору за соблюдением законов в угледобывающей отрасли гласит: трудовых договоров могло и не быть. Возможно их заменили устным распоряжением.

- Предварительные оперативные данные таковы: ООО «Катюша» не признает каких-либо отношений с погибшими - ни трудовых договоров, ни договоров гражданско-правового характера. И директор придерживается той позиции, что этих сотрудников в первый раз видит. Скорее всего, прораб нашел подсобных рабочих и по устной договоренности их привлек. Они пять дней там работали. Это речь про двоих погибших, про остальных рабочих на промплощадке еще предстоит выяснить, - рассказал прокурор Сергей Данилов.

Отметим, что «Аяч-Яга» законсервирована, с 2012 года там не проводится никаких работ по добыче. По проекту консервации шахты постепенно сносятся все ненужные сооружения. 29 сентября дошла очередь и до угольной эстакады, но во время ее демонтажа произошла трагедия: под завалами оказалось два человека, они погибли.

- Конструкция была аварийная. Было принято решение, что они ее не как на «Воргашорской» изнутри разберут, а разрушат опоры, и после упавшую эстакаду разберут уже с земли. Подогнали большегруз, хотели крюками зацепить под опоры. И эта галерея должна была упасть. В ходе работ каким-то образом под галереей оказались два человека, их завалило, - говорит Данилов.

Прокурор поясняет, что сейчас проходит расследование на предмет - были ли оформлены трудовые отношения или нет.

- В случае, если подтвердится, что предприятие их наняло, но не заключило договоры, будем признавать эти отношения трудовыми со всеми вытекающими последствиями - расследованием несчастного случая на производстве. В противном случае будет дана оценка действиям прораба, - отмечает прокурор.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Обрушение угольной шахты в Воркуте: известны имена двух погибших

Они демонтировали законсервированную галерею (подробности).