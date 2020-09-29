Обрушение угольной шахты в Воркуте: известны имена двух погибших

Фото: эксклюзив КП

Сегодня, 29 сентября, на промышленной площадке законсервированной шахты "Аяч-Яга" компании АО "Воркутауголь" произошло обрушение угольной эстакады. Два сотрудника погибли. Стали известны их имена: Перепелица Михаил Владимирович 1962 г.р. и Шаечук Михаил Михайлович 1964 г.р. Они демонтировали галерею (переход) в шахте и, возможно, слишком близко подошли к опоре. Произошло обрушение, и рабочие погибли.

Напомним, следком по Коми возбудил уголовное дело по факту гибели двух горняков в Воркуте

Напомним, прокуратура проверяет обрушение на шахте в Воркуте.