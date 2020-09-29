Прокуратура проверяет обрушение на шахте в Воркуте

На место происшествия выехал Воркутинский межрайонный спецпрокурор.

Воркутинская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли Республики Коми организовала проведение проверки в связи с инцидентом, произошедшем сегодня, 29 сентября 2020 года, на шахте АО «Воркутауголь».

Инцидент произошел при проведении работ в наземных строениях шахты.

На место происшествия выехал Воркутинский межрайонный спецпрокурор.

В рамках проверки будет дана оценка соблюдения законодательства об охране труда и технике безопасности.

По ее итогам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Напомним, рухнула галерея в шахте «Аяч-Яга» Воркуты. Погибли 2 человека.