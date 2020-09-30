В Коми археологи исследовали жилище людей, которые жили в третьем веке до нашей эры

Раскопки с высоты птичьего полета

В Удорском районе в августе и сентябре изучали остатки жилища древнего человека. Археологические раскопки именовались аварийно-спасательными. Дело в том, что недалеко проходит дорога, которая периодически выравнивается грейдером, а это создает опасность разрушения памятника археологии. О том, как прошли раскопки, сообщает Институт языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН.

Раскопки проходили в Мучкасе на реке Мезень - вблизи одноименной деревни в Удорском районе Республики Коми. Цель работы – изучить остатки одного из древних жилищ, сохранившегося в виде оплывшего котлована углубленной в грунт постройки. Кстати, раскопки финансировало Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия.

Остатки каркаса углубления

Памятник археологии «Поселение Мучкас» еще в 1975 году обнаружил археолог Владимир Стоколос. Спустя 15 лет он обследовал остатки четырех жилищ, которые, по его мнению, были оставлены людьми чужъяёльской культуры энеолита - в III – перв. пол. II тыс. до н.э. Прошло еще 30 лет, археологи продолжили изучение разрушающегося жилища. В августе и сентябре этого года они исследовали следы и остатки основания слабо углублённой в землю постройки.

- Оно имело прямоугольную в плане форму размерами 3,8х5,5 м и площадь около 21 кв. м. На ее центральной оси вблизи торцевых стен находились два очага. К этим же стенкам примыкали два углубления протяженностью около 2,5 м. Их назначение неоднозначно: они могли служить вместе с очагами элементами отопления и вентиляции жилища или быть входами-выходами. Не исключено, что они последовательно могли выполнять обе функции, - сообщают ученые.

Участники экспедиции

По всей вероятности, постройка пережила пожар, о чем свидетельствуют сгоревшие деревянные остатки каркаса. Отобранный из разных частей постройки древесный уголь с применением радиоуглеродного анализа позволит определить сравнительно точно время существования изученного жилища. Ученые собрали небольшую, но весьма информативную коллекцию сохранившихся предметов древности.

Обломки древней посуды

- Это изделия из кремня и других пород: наконечник стрелы, скребки, ножи, тесло, абразивы, возможно, подвеска. В одном из углов постройки залегали обломки двух крупных керамических горшков объемом 30-35 л. Посуда была украшена в основном зубчатым штампом, образующим простые геометрические узоры. Самые верхние части сосудов были скульптурно оформлены профилированием и наплывом, - пишут археологи.

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