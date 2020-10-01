В Сыктывкаре скоро появится крутое граффити. Городской активист рассказал, каких усилий это стоило

Работы идут полным ходом

В Орбите скоро появится новый арт-объект - разрисованная жизнеутверждающим граффити стена трансформаторной подстанции. Жители микрорайона в предвкушении красоты готовят фотоаппараты для селфи на фоне рисунка. А пока автор идеи Станислав Штралер рассказал «КП-Коми», как он добился преображения серой стены. Оказывается, процесс долгий и муторный, требует бумаг и согласований. Но результат того стоит. В общем, держите лайфхак, как изменить город.

Идея преобразить стену двора по адресу улица Тентюковская, 81/1 появилась еще три года назад, когда активист стал собирать документы по программе «Формирование комфортной городской среды» для преображения двора. Станислав понимал, что просто так граффити не нанести: не раз видел, как закрашивают незаконно нанесенные рисунки. Поэтому первым шагом он направил обращение собственнику трансформаторной подстанции о согласовании зарисовки стен.

- Компания «ККТ» дала официальное согласие. Но видя, что строение трансформаторной подстанции требует косметического ремонта, я направил запрос на включение сооружения в список объектов требующих ремонта, что и было сделано этим летом. Компания отремонтировала все старые швы, залила основание здания и покрыла крышу новым слоем битума. Для нанесения граффити всё было готово. Но основным условием «ККТ» было согласование эскиза рисунка, что мы и сделали, заранее направив выбранный эскиз как собственнику здания, так и в отдел архитектуры города. И так же получили положительное решение, - рассказывает Станислав.

Эскиз

Для того, чтобы рисунок был красивым и четким, гражданский активист обратился к архитектору города Владимиру Рунгу. Последний посоветовал одного из лучших специалистов в этом направлении - художника по имени Максим.

- В нашем городе он уже разукрасил не одну стену. Кстати, одна из его работ - граффити во дворе улиц Интернациональная -Бабушкина, где нанесен красивый пейзаж южного берега моря, - уточняет Станислав.

А вот какой подстанция была

Думаете, на этом все? Оказывается, нет. Для полного решения вопроса использования средств благоустройства двора на чужое здание активист провел общее собрание жителей. Они были не против того, чтобы подстанцию украсили жизнеутверждающим рисунком.

- Сам эскиз был выбран из нескольких вариантов, некоторые предлагали мы. Некоторые предложил художник Максим. Думаю, что многим понравится работа: люди будут радоваться рисунку природы и детей, бегущих за воздушным змеем, - подытожил активист.

Сейчас работы над создание рисунка идут полным ходом. Когда они завершатся, планируется торжественное открытие с мини-концертом.

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