Отправят ли школьников на каникулы досрочно? Ответ Минобраза Коми

Фото из архива редакции Фото: Олег ЗОЛОТО

Мэр Москвы Сергей Собянин поручил с 5 октября отправить на каникулы всех школьников столицы. Вместо недели отдыха, которую обычно дают детям осенью, отдыхать они будут две недели. Причиной такого решения стали ОРВИ и коронавирус. Пойдет ли по этому пути Республика Коми?

Будут ли приняты аналогичные меры в регионах — пока неизвестно, каждый - самостоятельно принимает решение. В Минобразе Коми КП-Коми сообщили следующее:

- Рассматриваются разные варианты, в зависимости от эпидситуации, которую мы анализируем ежедневно. У нас плановые осенние каникулы начинаются в школах в основном в начале ноября. На данный момент никаких изменений не запланировано, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 28 сентября мэр Москвы сообщил, что по рекомендации санитарных врачей (с учетом осеннего подъема простудных заболеваний и роста выявленных заболеваний ковидом) им принято решение увеличить продолжительность осенних каникул до двух недель и провести их одномоментно во всех школах — с 5 по 18 октября. Кроме того, на период каникул в Москве приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации (садики работать продолжат). Отдых детей будет полноценным — дистанта в эти дни не будет. Родителей мэр Москвы попросил объяснить детям, что каникулы следует провести дома или на даче, а гулять только в ближайших парках, а не в торговых центрах.

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