Отправят ли школьников Коми на внеплановые каникулы

Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом и выработке всех методик. Фото: Иван МАКЕЕВ

Губернаторы принимают решения по борьбе с коронавирусом в рамках особых полномочий, им на месте виднее, следует ли отправлять школьников на двухнедельные каникулы по примеру Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин установил для школьников каникулы с 5 по 18 октября включительно, соответствующий указ опубликован на сайте главы города.

"Ну, понимаете, это же не Кремль должен видеть необходимость, видят ее и принимают соответствующие решения главы регионов в рамках тех особых полномочий, которыми они обладают. Каждому губернатору на месте виднее", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, видит ли Кремль необходимость в уходе всех школ регионов на двухнедельные каникулы, как это сделали в Москве.

Представитель Кремля отметил, что Собянин принял эффективные меры, установив для московских школьников двухнедельные каникулы. "Москва задает стандарты в борьбе с коронавирусом и выработке всех методик", - сказал Песков.

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