Как будут бороться с ростом числа заболевших COVID-19 в Коми

80–85 процентов заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова рассказала на совещании у Президента, почему растет статистика заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. И как будут с этим бороться в регионах.

«Суточный показатель заболеваемости у нас возрос в 1,7 раза, с 3,1 до 5,5 на 100 тысяч населения. При этом основной прирост наблюдается по городу Москве. Темп прироста заболеваемости в целом по стране удерживается на уровне 0,5–0,7 процента. Несколько увеличилось – с 8 до 11 – количество регионов страны, где показатель среднесуточного прироста составляет больше 1 процента.

Сегодня, по данным опросов, которые мы проводим, 80–85 процентов заболевших говорят о том, что причиной заболевания является несоблюдение ими масочного режима и участие в массовых мероприятиях. Если мы не хотим тех ограничительных мероприятий, которые у нас были в марте, апреле, начале мая этого года, то мы, конечно, должны жестко соблюдать те требования, которые сегодня мы предъявляем. Это, конечно, масочный режим, социальное дистанцирование и иные меры безопасности.

Также я хотела бы несколько слов сказать о традиционных показателях, которые мы мониторируем. О чем идет речь? Сегодня полностью сложилась система лабораторного тестирования в Российской Федерации. Она работает без выходных дней. И только в сентябре показатель обследования увеличился со 196,4 до 224,1 на 100 тысяч населения в сутки.

Возросла заболеваемость детей и лиц в возрасте старше 65 лет. Фото: Артем КИЛЬКИН

Более того, на прошлой неделе мы проводили соответствующее селекторное совещание с регионами по эпидситуации и с 1 октября приняли новые индикативный показатель – не менее 150 исследований в сутки на 100 тысяч населения. Пока этот показатель не достигнут в 55 регионах страны, но мощности есть, тест-системы есть и возможности к наращиванию есть.

Для чего это важно? Важно понятно для чего – для профилактики и для раннего выявления новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, даже если темпы прироста будут расти. Это важно для сохранения человеческих жизней.

Какова сегодня динамика выявляемости? Динамика выявляемости считается как число зарегистрированных случаев к числу исследований. На 27 сентября этот показатель составляет 2,4 процента. Хочу сказать, что в августе он составлял 1,8 процента и на 11 мая – 7,2 процента. Поэтому нам важно придерживаться тех тенденций, которые сейчас складываются, не наращивая их.

Что касается структуры клинических проявлений, то здесь существенных изменений не произошло. Порядка 23–25 процентов приходится на бессимптомные формы заболевания, 75–77 процентов приходится на заболевания с клиническими проявлениями, это порядка 49 процентов ОРВИ, и доля внебольничных пневмоний – 25–27 процентов.

Что касается степени тяжести, здесь ситуация практически не меняется. Тяжелые формы составляют 2,6–2,7 процента, чуть возросли легкие формы течения заболевания – на 1,2 процента, и среднетяжелые формы – на 0,7 процента.

Что касается возрастной структуры, здесь ожидаемые изменения, которые касаются больших коллективов, мы об этом неоднократно говорили. И возросла заболеваемость детей и лиц в возрасте старше 65 лет. Рост заболеваемости лиц старше 65 лет составил 2,6 процента и оценивается сегодня в 21,5 процента.

Что касается детей, то заболеваемость возросла на 18,4 процента, но в основном, в каждом регионе по-разному, от 55 до 95 процентов случаев – это бессимптомное течение заболеваний или легкое проявление острой респираторной вирусной инфекции.

С 1 октября приняли новые индикативный показатель – не менее 150 исследований в сутки на 100 тысяч населения. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Конечно, очень чувствительный вопрос – это школы. Буквально вчера Министр просвещения, Министр здравоохранения и руководитель Роспотребнадзора провели соответствующее селекторное совещание с регионами. Был проанализирован опыт начала нового учебного года и то, как школы и как регионы справляются с задачей скопления большого количества людей.

В этой связи что хотела бы отметить? Мы поменяли режим и рекомендовали использование масок педагогам вне учебного процесса при проведении педсоветов, в общении с родителями и так далее. Кроме того, я должна сказать, что если организованные фильтры в образовательных учреждениях работают, то это дает нам возможность предупредить заносы инфекции в детский коллектив. Мы уже по ряду субъектов эту работу ведем. Есть положительный опыт Татарстана. Хочу привести цифры, что число детей, которые были задержаны на фильтре, составило 3481 ребенок. 9 из них были с положительным результатом COVID, и число последующих случаев в семье было равно нулю. Мы ведем очень четко этот мониторинг.

Здесь с большой просьбой обращаемся к регионам страны, чтобы они самым внимательным образом следили за ситуацией в школах и принимали соответствующие меры безопасности».

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