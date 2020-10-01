Что изменится для жителей Коми с октября

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Госдума РФ опубликовала полный список законов, которые вступают в силу в октябре. В их числе новые правила для продления выплат семьям с детьми, зачисление пенсий и соцвыплат на карты «Мир», упрощение заключения договора ОСАГО, запрет на курение кальянов в кафе и другие нововведения месяца.

Повышенное страховое возмещение вкладов

До принятия закона увеличенный размер страховки (10 млн рублей) распространялся только на счета эскроу, открытые для расчетов по сделкам купли-продажи недвижимости и договорам долевого участия в строительстве многоквартирного дома.

Теперь он будет также действовать при поступлении на счета вкладчика средств от продажи квартиры, жилого дома и земельного участка под ним, садового дома и иных строений; полученных в наследство средств; страховых и социальных выплат, пособий, компенсаций; средств, перечисленных по решению суда; грантов в форме субсидий.

В этих случаях повышенный размер страховых возмещений будет действовать только три месяца со дня перечисления средств. Страхованию вкладов также подлежат вклады НКО – исполнителей общественно полезных услуг, малых предприятий из единого реестра, ТСЖ.

Социальные выплаты на карту «Мир»

С 1 октября только на карты «Мир» будут зачислять:

- пенсии и другие соцвыплаты из ПФР;

- выплаты, установленные Законом «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», в том числе пособие по беременности и родам, пособие по уходу за ребенком;

- пособие по безработице;

- ежемесячную выплату на третьего ребенка или последующих детей до трех лет, если она есть в вашем регионе;

- ежемесячные выплаты на детей с 3 до 7 лет;

- выплаты за воздействие радиации.

Маркировка товаров

Маркировка станет обязательной для духов, туалетной воды и фотоаппаратов, фотовспышек и ламп-вспышек. Купленная до 1 октября, но ввезенная после фотоаппаратура должна быть промаркирована до 31 октября 2020 года.

Выплаты семьям с детьми

С 1 апреля по 1 октября 2020 года ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка до трех лет, которые предоставляются, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, продлеваются автоматически.

Со 2 октября возобновляется норма, при которой для продления выплаты нужно подавать заявление.

Повышается прозрачность благотворительности

С 5 октября в законодательстве появляется определение ящика для сбора пожертвований, а также правила его использования. Например, некоммерческая организация обязана указать свое наименование, адрес, сайт, если он есть, и объявить о цели сбора, разместив эту информацию на ящике.

Также НКО должна будет публиковать отчет об использовании собранных пожертвований (в том числе на сайте организации).

Контроль за МФО

С 12 октября Банк России сможет ограничивать работу микрофинансовой организации в случае неисполнения предписаний регулятора и воспрепятствования проведению проверки ее деятельности.

При этом МФО обязана разместить сведения о предписании Банка России, ограничивающем ее деятельность, в местах обслуживания клиентов и на официальном сайте.

Регулирование работы ломбардов

С 12 октября ломбардом не может назваться организация, которая не внесена в специальный госреестр.

Сумма займа в ломбарде не может превышать оценочной стоимости заложенной вещи. Также реализация невостребованной вещи дороже 300 тыс. руб. должна проводиться исключительно путем открытых торгов.

Обязательная дактилоскопия для получающих гражданство РФ

С 12 октября закон обяжет иностранцев и лиц без гражданства, получающих гражданство России, проходить обязательную дактилоскопическую регистрацию.

Также в упрощенном порядке вступить в гражданство РФ смогут иностранцы, у которых есть дееспособные дети старше 18 лет, являющиеся гражданами РФ.

Упрощение заключения договора ОСАГО

С 19 октября заключить договор ОСАГО в электронном виде можно будет при помощи финансовой платформы, которая позволит сравнить условия автострахования. Реестр финансовых платформ ведет Банк России.

Ужесточение требований к организаторам лотерей

С 19 октября оператором лотереи не сможет быть лицо, имеющее непогашенную судимость за преступления в сфере экономики.

Также организатор лотереи обязан предоставлять надзорным органам сведения о бенефициарных владельцах, учредителях и т. д. Среди них не может быть юрлиц, зарегистрированных в оффшорах.

Запрет кальянов в кафе

С 30 октября вводится запрет на потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов в помещениях кафе, ресторанов и т. п.

Закон не запрещает деятельность кальянных, он запрещает использование кальянов в общепите.

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