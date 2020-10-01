Запрет на массовые мероприятия продлен в Коми до 15 ноября

Решение принято 30 сентября.
Фото: Артем КИЛЬКИН
В Коми продлён запрет на проведение культурно-массовых, зрелищных и спортивных мероприятий до 15 ноября.
Также до 15 ноября продлён запрет на работу детских игровых комнат, развлекательных центров, ночных клубов, дискотек и иных развлекательных и досуговых заведений. Владимир Уйба внёс соответствующие изменения в указ главы Республики Коми «О введении режима повышенной готовности».
Решение о продлении указанных ограничительных мер режима повышенной готовности принято с учётом эпидемиологической обстановки по итогам заседания Республиканского оперативного штаба по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 30 сентября, сообщает пресс-служба главы Коми.
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