Два класса отправили на дистанционное обучение из-за COVID-19 в Ижемском районе Коми

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В администрации Ижемского района на заседании оперативного штаба озвучили ситуацию с новой коронавирусной инфекции на 1 октября.

Главврач Ижемской ЦРБ Юлия Федотова: «Всего за весь период пандемии в Ижемском районе выявлено 83 случая инфицирования COVID-19, в том числе в 16 случаях это несовершеннолетние. Выздоровело 53 человека, один умер. За прошедшую неделю зарегистрировано пять случаев заболевания новым коронавирусом. Лечение проходят 29 пациентов, из них двое стационарно».

Юлия Федотова напомнила о необходимости вакцинации от сезонного гриппа. Иммунизация населения от гриппа в этот эпидсезон актуальна как никогда, так как ожидается одновременная циркуляция вирусов гриппа и COVID-19 (микст-инфекция).

Заместитель начальника Управления образования Анна Сапьяник рассказала, что в районе в связи с выявлением случаев короновируса два класса переведены на дистанционное обучение.

В районе продолжаются рейдовые мероприятия по недопущению нарушения масочного режима на объектах торговли и пассажирском транспорте.

Администрация напоминает жителям района: эпидемиологическая ситуация в регионе остается напряженной. Соблюдайте масочный режим, берегите свое здоровье и близких. Регулярно мойте руки, проводите уборку в помещениях с дезсредствами, соблюдайте масочный режим – именно эти меры остаются самыми эффективными для сохранения вашего здоровья.

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