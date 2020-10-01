Где чаще всего заражаются COVID-19 жители Сыктывкара

Думаете, в транспорте? Не угадали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По информации Роспотребнадзора по РК, в сентябре 2020 года новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Республике Коми заболело 1733 человека, из них в Сыктывкаре – 690 человек, или 39,8%.

Наибольшая доля - 44,4 % - заболевших коронавирусом в Сыктывкаре приходится на тех, кто активно посещает торговые центры и магазины. Оставшиеся 20,2 % заболели при контактах по месту работы и учебы, во время ухода за больными родственниками - 15,2%, после выезда за пределы республики - 7,9%, после посещения лечебно-профилактических организаций - 6,6%, общественного транспорта – 2%, предприятий общественного питания, фитнеса, салонов красоты - 2,7%. Есть доля заболевших и после семейных мероприятий (свадьбы, похороны) – 1%.

По словам начальником отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по РК Александра Рымаря, магазин является потенциально опасным местом для горожан, поэтому там соблюдать масочный режим обязаны не только работники, но и посетители.

Представителей торговых организаций поинтересовались, как работать с агрессивными покупателями, не желающими надевать маску.

Представитель Роспотребнадзора по РК пояснил, что не нужно разрешать вход в магазин людям без масок, перчаток.И предложил поставить у входа охранника, который будет регулировать поток покупателей и контролировать соблюдение масочного режима.

- В случае, если покупатель не желает по каким-либо причинам надевать маску и дезинфицировать руки, следует отказать ему в обслуживании, - заявил А. Рымарь.

Кроме того, представители торговых организаций могут произвести фото-видео фиксацию нарушителей санитарных норм и правил поведения и направить материалы в Управление Роспотребнадзора Республики Коми для дальнейшего оформления протоколов и направления материалов дела в суд. Также при необходимости на место нарушения вызывать сотрудников полиции.

Администрация города в свою очередь пообещала продолжать ежедневные рейды по торговым точкам и общественному транспорту на предмет соблюдения профилактических мер.

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