Театр оперы и балета Коми представил нового главного балетмейстера

Фото: Театр оперы и балета Коми

Главным балетмейстером Театра оперы и балета Коми станет Андрей Меркурьев. Такое решение принято руководством театра сегодня, 1 октября.

Вчера стало известно, что театр покидает Марианна Рыжкина. Заслуженная артистка России, прима-балерина Большого театра России присоединилась в качестве главного балетмейстера к коллективу Театра оперы и балета Коми в 2018 году.

Марианна Рыжкина: «На днях я получила уведомление от директора театра о том, что 30 сентября истекает срок моего трудового договора. Я хочу поблагодарить министерство культуры, всех работников театра оперы и балета, все театральные службы, дорогих зрителей, и особенно моих замечательных артистов балета за прекрасную творческую жизнь длиной в два года».

Фото: Театр оперы и балета Коми

"Жизнь театра оперы и балета Республики Коми насыщена яркими, динамичными событиями. Творческий подъём и сегодняшний профессиональный уровень балетной труппы – несомненная заслуга Марианны Рыжкиной. Мы благодарим её за эту работу и желаем новых творческих успехов", - отметил директор театра Дмитрий Степанов.

Новый главный балетмейстер Андрей Меркурьев родился в Сыктывкаре. Начинал свой творческий путь в Театре оперы и балета Республики Коми в качестве солиста балетной труппы в 1996 – 1997 годах.

Заслуженный артист России, заслуженный артист Республики Северная Осетия- Алания, ведущий солист Большого театра России (2006-2016),солист Мариинского театра (2001-2006), лауреат национальной театральной премии "Золотая маска", педагог, балетмейстер, хореограф.

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