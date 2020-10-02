«Борьба стала чем-то обыденным»: экс-ректор СГУ - о своем оправдательном приговоре

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12 мая Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оправдал экс-ректора СГУ Марину Истиховскую по эпизоду с обвинением в превышении полномочий за пользование квартирой университета в личных целях. Таким образом, она оправдана по всем эпизодам преступной деятельности. Однако заместитель генерального прокурора РФ с таким положением дел не согласился - подал представление в Верховный суд РК о пересмотре решения суда. Об этом Марина Истиховская сообщила на своей странице в социальных сетях.

- Это была попытка опротестовать майское решение Третьего кассационного суда о моем оправдании. Но Верховный суд РФ отказал - не нашел оснований в передаче представления на пересмотр моего оправдательного приговора. Решение Третьего кассационного суда о моем полном оправдании осталось в силе. Сколько раз я слышала от тех, кто попал под колесо и их адвокатов: «Да разве правду найдёшь? Да бесполезно в кассацию идти, там жалобы никто даже не читает». Это мысли поражения. Мысли победителя другие: «Я смогу! Мою кассацию не только прочитают, но и поддержат!» Мысль материальна, - пишет Истиховская.

Таким образом, Верховный суд РФ подтвердил оправдательный приговор Марины Истиховской. Экс-ректор СГУ также сообщила, что подала в Сыктывкарский городской суд иск на реабилитацию в связи с незаконным уголовным преследованием.

- Человек ко всему может привыкнуть, так утверждают психологи. И я с ними согласна. Пять лет битвы за право быть невиновной. Борьба стала чем-то обыденным, - написал Истиховская.

Напомним, что судебное расследование по двум эпизодам в отношении Истиховской длилось почти два года. Ей вменяли в вину сразу два эпизода преступной деятельности. В ноябре 2017 года Верховный суд РК оправдал Марину Истиховскую по обвинению, связанному с передачей по договору аутсорсинга площадей студенческих столовых. При этом фигурантка была признана виновной в превышении должностных полномочий в связи с предоставлением служебной квартиры приглашенному из Санкт-Петербурга политтехнологу. Суд признал ее виновной в причинении ущерба СГУ и назначил наказание в виде запрета занимать управленческие должности на протяжении двух лет. Напомним, прокуратура Коми в июне направила официальное извинение в адрес экс-ректора.

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