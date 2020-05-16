Марина Истиховская рассказала, вернется ли в большую политику

Экс-ректор СГУ имени Питирима Сорокина и бывший спикер Госсовета Коми много лет была фигуранткой громкого уголовного дела. На днях Марина Истиховская сообщила, что полностью оправдана по всем статьям. Она рассказала в интервью газете «Трибуна», что в политику больше не вернется - сейчас ей интересна правозащитная деятельность и годовалая внучка.

Напомним, что 12 мая Третий кассационный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге оправдал экс-ректора СГУ Марину Истиховскую по эпизоду с обвинением в превышении полномочий за пользование квартирой университета в личных целях. Теперь она оправдана по всем эпизодам преступной деятельности. За ней признано право на реабилитацию.

- Хочу всех успокоить: в политику я не вернусь. Наверное, многим показалось, что теперь я активно включусь в ту политическую борьбу, которая развернулась в последнее время на Стефановской площади. Не думала, что у кого-то в отношении меня есть такие ожидания, - отметила Марина Дмитриевна.

Экс-ректор отметила, что сейчас занимается тем, что ей по настоящему интересно - правозащитной деятельностью. Она работает в международной коллегии адвокатов «Закон и право» в Москве, разъезжает по стране.

- Хотя сейчас из-за коронавируса застряла на полтора месяца в Сыктывкаре. В Питере я живу с детьми, а в Сыктывкаре мой муж, родители мужа, которым уже под 90 лет, поэтому мы обязаны быть здесь – это наш долг. А я бываю здесь наездами. Год назад я стала носить гордое имя «бабушка». У меня маленькая внучка и масса эмоций по этому поводу. Я наслаждаюсь своей новой ролью. Никогда не думала, что это такое колоссальное удовольствие. Я пенсионер и, к счастью, не связана обязанностью зарабатывать деньги для жизни. Не гонюсь и никогда не гналась за большими деньгами. Занимаюсь сегодня тем, что мне самой интересно, - говорит она.

Сейчас Марина Истиховская ведет клиента, получившего право на полную реабилитацию. Выяснилось, что взыскать материальный вред крайне сложно. Виной тому сложное и крайне противоречивое законодательство.

- Я даже написала на эту тему статью, которую разместила в уважаемом научном журнале по юридическим услугам. А вторая моя статья посвящена презумпции невиновности. В ней речь идет о недопустимости высказываний должностных лиц в публичном пространстве о безусловной виновности лица до момента вступления в силу обвинительного приговора. Например, как это было в моем деле. Помните, когда два высших должностных лица правоохранительных органов называли меня в своих интервью коррупционером и казнокрадом, - говорит бывший спикер Госсовета Коми.

Еще неизвестно, в каком суде рассмотрят вопрос о реабилитации Марины Истиховской.

– Обычно есть выбор: по месту проживания или по месту рассмотрения судом. У меня 56 томов уголовного дела. Конечно, целесообразнее рассматривать в Сыктывкаре, - подытожила Истиховская.

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