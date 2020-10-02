Фигурант «дела Гайзера» Павел Марущак требовал 2,5 миллиона за «пытки», которые он испытал в автозаках

На что он жаловался, и во сколько это оценил суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фигурант «дела Гайзера» Павел Марущак обратился в суд с иском к МВД РФ, Генпрокуратуре РФ и Минфину РФ о взыскании морального вреда в размере 2,5 млн рублей за ненадлежащие условиях этапирования, которые он сравнил с пытками.

По его словам, условия перевозки были бесчеловечны. Как инвалид он мог только на коленях заползти в кузов, который возвышается над землей не менее чем на 1,2 м. Или просить помощи. А еще он не мог привстать, повернуться, разогнуться, вытянуть ноги – после каждого переезда он испытывал из-за этого боль во всем теле. И дышать во время поездки было нечем: переполненные автозаки с курящими людьми при отсутствии вентиляции. В туалет не выводили.

По заявлению П.Марущака, такие условия перевозки сравнимы с пытками, ему причинен моральный и физический вред, он испытывал чувство несправедливости, отчаяния, беззащитности, унижения, растерянности и страха. Также был причинен вред его здоровью из-за ненадлежащих условий конвоирования.

Представитель МВД РФ иск не признал, пояснив, что конвоирование П.Марущака осуществлялось в строгом соответствии с требованиями ведомственных нормативных актов, каких-либо нарушений со стороны МВД допущено не было.

Исковые требования Сыктывкарский городской суд удовлетворил частично: взыскать с Российской Федерации в лице МВД РФ за счет средств казны РФ в пользу П.Марущака компенсацию морального вреда в размере 205 тысяч рублей.

Решение суда было обжаловано в Верховном суде РК, который оставил его в силе.

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