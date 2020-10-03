Очередных нарушителей масочного режима поймали в шести точках Сыктывкара

Фото: пресс-служба мэрии Сыктывкара

В ходе очередного рейда в Сыктывкаре по профилактике коронавирусной инфекции нарушения были зафиксированы на шести торговых точках.

Среди нарушителей оказался персонал салона красоты «Елисей» и магазина ИП Демина по ул. Коммунистической, пиццерия «Марио» и магазины «Сладкоежка», «ТД Цветы» по Октябрьскому проспекту, а также цветочный магазин «МаксиФлора» по ул. Орджоникидзе, 32.

Специалистами администрации был проверен также общественный транспорт по маршрутам №№ 17, 44, 5, 46, 54. Водители двух автобусов по маршруту № 5 не используют средства индивидуальной защиты.

Информация о предприятиях, нарушающих профилактические меры, будет передана в Сыктывкарский городской суд для принятия соответствующих мер, сообщает пресс-служба мэрии Сыктывкара.

Напоминаем о наказаниях, которые грозят за нарушения. Согласно статьи 20.6.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей;

- на должностных лиц - от 10 000 до 50 000 рублей;

- на ИП - от 30 000 до 50 000 рублей;

- на юридических лиц - от 100 000 до 300 000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Контролировать соблюдение масочного режима в Воркуте будут полиция, Росгвардия и МЧС

Рейды будут регулярными. Проверят все - вплоть до бань (подробности)