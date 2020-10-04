Закрыта городская поликлиника в Ухте

Оказывать медпомощь пациентам с признаками ОРВИ будут на дому. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ухтинская городская поликлиника сообщает, что с 3 октября оказание плановой медицинской помощи приостановлено. Об этом они пишут в группе "ВКонтакте" ГБУЗ РК «Ухтинская городская поликлиника».

Такое решение было принято в связи с ухудшением эпидемической ситуации на территории города. Ограничения вступают в силу с 3 октября и продлятся до особого распоряжения.

В список медицинской помощи вошли плановые оперативные вмешательства; плановые диспансерные осмотры пациентов, имеющих хронические заболевания; профилактические осмотры (диспансеризация и проф медицинские осмотры); физиотерапевтические процедуры, за исключением реабилитации пациентов, перенесших инфекцию COVID-19.

Оказание медицинской помощи пациентам с признаками ОРВИ будет производиться на дому.

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