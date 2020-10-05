Очереди из скорых выстроились в Коми республиканскую больницу

Это один конец очереди, а второй - на фото в тексте. Она даже не уместилась на одно фото.

Огромные очереди из машин скорой помощи зафиксировала на фото 5 октября жительница Сыктывкара Нина Селиванова. Уже вечером, проезжая повторно, она сообщила «КП-Коми»: и до сих пор стоят.

Последние две недели небывалый с весны рост числа заболевших ковидом, особенно – в городах. В числе стабильных лидеров – Сыктывкар, Ухта, Усинск, Воркута. Иногда они меняются местами в этом непочетном рейтинге. Но суть от этого не меняется: обещанная и отрицаемая одновременно вторая волна коронавируса захлестывает Коми.

Коми республиканская больница в Сыктывкаре принимает самых сложных пациентов со всей республики. Если там появились очереди из скорых, то, скорее всего, растет не только абсолютное количества заразившихся, но и процент тяжелых форм.

А это второй конец очереди, зафиксированной 5 октября около Коми республиканской больницы Ниной Селивановой.

«Я вам говорю раз за разом: мы не соблюдаем меры медицинской профилактики: не носим маски, не обрабатываем руки или не надеваем перчатки в общественных местах. Это ведет к тому, что мы в полшаге введения ограничительных мероприятий», - вновь напомнил сегодня, 5 октября, глава региона Владимир Уйба к жителям.

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