Эжвинская больница перестала принимать плановых пациентов

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В Эжвинской городской больнице прекратилась плановая госпитализация по всем профилям. Об этом сообщает администрация лечебного учреждения.

При наличии экстренных показаний, болей, ухудшения общего самочувствия пациентам советуют вызвать скорую или обратиться в приемный покой для решения вопроса об экстренной госпитализации. Что же касается плановой госпитализации, то ее планируют возобновить по мере улучшения эпидемической ситуации по коронавирусной инфекции в Коми.

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