«Что будет дальше - покажет время». Приостановлен сбор средств для сыктывкарца, которые уже четыре года борется с раком

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Приостановлен сбор средств для сыктывкарца Владимира Матвеева, который уже четыре года борется с раком. Денег, которые удалось собрать на лечение мужчины благодаря неравнодушным, хватит на ближайшее время. Об этом написали его родные и близкие в социальных сетях.

Владимир не опускает руки долгие четыре года - с тех пор, как его мир раскололся на две части после известия о редком заболевании. Хордома крестца — редко встречающееся новообразование (считается, что она происходит из остатков нотохорда (эмбрионального предшественника скелета) - ред.) Болезнь постепенно прогрессировала, сейчас размер опухоли составляет уже 15 сантиметров. На дорогостоящее лечение у зарубежных медиков деньги собирали всем миром - через соцсети. Благодаря помощи неравнодушных Владимир в сентябре отправился в Гамбург, чтобы получить квалифицированное лечение.

Лучшие врачи Гамбурга ищут оптимальное лечение для нашего земляка. Вначале думали об операции, а затем решили заменить ее на химиотерапию, которая займет практически полгода. Сейчас Владимира выписали из больницы, мужчина живет у ребят из группы помощи, принимает препараты, которые призваны остановить рост хордомы.

- Операция сейчас невозможна, так как опухоль растет без остановки. Оперировать ее сейчас очень опасно для жизни Владимира. Мы не сдаемся, мы идем вперед. Мы рассматриваем другие клиники, получаем «второе мнение». Сейчас сбор средств приостановлен. Деньги на препараты у нас есть, а что будет дальше - покажет время, - сообщается в группе поддержки Владимира.

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