В Москве удаленка стала обязательной, а в Коми пока делают ставку на масочный режим

В Москве работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30% сотрудников.

С понедельника, 5 октября, удаленка в Москве стала обязательной. Согласно указу мэра города Сергея Собянина, работодатели должны перевести на дистанционную работу не менее 30 процентов персонала (за исключением оборонных заводов и стратегических предприятий) сообщают на сайте стопкорона.рф.

В Коми пока только глава Усинска объявил о том, что администрация переходит на удаленную работу. И рекомендовал предприятиям города сделать то же самое.

Также закрылась «до особого распоряжения» поликлиника в Ухте – это предписание главврач получил от местной администрации. Но это переходом на удаленку не назовешь.

Так что в Коми не спешат идти по стопам Москвы. В регионе, судя по содержанию регулярных видеообращений к жителям главы республики, делаюn ставки на масочный режим. Вот его соблюдение обещают контролировать жестко.

Например, в Воркуте в рейдах будут участвовать полиция, Росгвардия и МЧС. Обещают регулярно проверят все - вплоть до бань.

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