Владимир Уйба: до возвращения в Коми режима самоизоляции осталось полшага

Прирост больных коронавирусом в регионе за сутки на 30 октября - 91 человек. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прирост больных коронавирусом в регионе за сутки на 30 октября - 91 человек. В основном это Сыктывкар - 47 случаев, Ухта – 23, сообщил в видеообращении 30 сентября глава Коми Владимир Уйба.

Он также рассказал, что на заседании Республиканского оперативного штаба по противодействию распространения новой короновирусной инфекции СОVID-19 обсудили ужесточение контроля за соблюдением масочного режима в общественных местах.

Владимир Уйба: «У многих людей болезнь протекает бессимптомно, и это опасно, так как увеличивает риск заражения. К сожалению, мы недостаточно серьезно относимся к требованию соблюдать масочный режим и практически перестали пользоваться средствами индивидуальной защиты в транспорте, магазинах, аптеках".

Такое отношение, по словам главы, может привести к тому, что придется оказаться не только от послаблений в режиме повышенной готовности, которые планировали вводить поэтапно, но и отменять уже действующие.

"Прошу вас отнестись к этому со всей ответственностью, чтобы в республике не пришлось вводить ограничения, которые действовали в апреле-мае. До них осталось полшага. Я еще раз настоятельно прошу руководителей торговли, общественных мест и посетителей - займите активную позицию и требуйте друг от друга соблюдения мер профилактики", - заключил глава.

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