Коронавирус в Коми 7 октября 2020: за сутки зафиксировано 119 новых случаев заболевания COVID-19

Коронавирус не отступает. Не забывайте носить маски. Фото: Екатерина САВЕНКО

На сайте стопкоронавирус.рф обнародовали свежие данные о коронавирусе в стране. По ситуации на 7 октября в России 11 115 подтвержденных случаев COVID-19, а в Коми - 119 новых случаев.

Скрин с сайта стопкоронавирус.рф

Сейчас в республике 9 080 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Скончались от инфекции всего на данный момент 126 пациентов, 5 новых случаев летального исхода за сутки. Выздоровели от вируса 7 336 человек (за сутки выздоровели 100 пациентов).

Республика Коми сейчас на 2 этапе снятия ограничений.

Напоминаем вам о том, что защититься от коронавирусной инфекции невозможно без соблюдения мер предосторожности.

Всегда мойте руки, когда приходите на работу или возвращаетесь домой. Для профилактики также подойдут влажные салфетки или дезинфицирующие растворы. Не трогайте лицо руками, не подносите руки к носу и глазам. Быстрее всего вирус попадает в организм через слизистую оболочку. Уважайте и берегите друг друга – соблюдайте социальную дистанцию. Используйте индивидуальные средства защиты – маски. Избегайте ненужных поездок и массового скопления людей. Особенно это касается людей старшего возраста и тех, кто имеет хронические заболевания. Защитите себя и своих близких!

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