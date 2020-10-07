Стала известна причина скопления скорых у больниц в Сыктывкаре

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В Центре медицины катастроф Коми объяснили скопление автомобилей скорой помощи у больниц в Сыктывкаре. Об этом пишет БНК.

Как сообщалось ранее, жители Сыктывкара заметили большое количество машин скорой помощи у Коми республиканской клинической больницы. Это медучреждение принимает самых сложных пациентов со всего региона.

В центре медицины катастроф пояснили, что скопление значительного количества машин скорой связано с увеличением количества пациентов с ОРВИ, пневмонией и подозрением на коронавирус. Чтобы рассортировать пациентов на этапе приемного отделения КРКБ, проводят обследование – компьютерную томографию органов грудной клетки. В соответствии с временными методическими рекомендациями, после проведения каждого обследования необходима обработка помещений и диагностического оборудования. В пиковые часы обращений граждан – с 10:00 до 22:00 – это может вызывать затруднение в одновременной госпитализации нескольких пациентов.

Сейчас в связи с пандемией в составе Территориального центра медицины катастроф Коми выделено шесть специализированных инфекционных бригад для оказания помощи пациентам с клиникой, похожей на новую коронавирусную инфекцию. Большая часть бригад скорой медицинской помощи (всего их 22) оказывает помощь пациентам по экстренным поводам в обычном режиме. В случае отсутствия вызовов в экстренной форме, указанные бригады также привлекаются к оказанию медицинской помощи пациентам с клиникой COVID-19.