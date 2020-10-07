Сыктывкарцев приглашают на выставку-продажу «Дары осени»: идем, но не забываем маски

Фото из архива Комсомольской правды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на пандемию коронавируса в Сыктывкаре продолжают проводить сельскохозяйственные ярмарки - подспорье для малых предприятий. Врач-эксперт и известный блогер-медик #docsers Сергей Попов рассказал «КП-Коми», как не заразиться на подобных мероприятиях.

- Вероятность заражения на улице COVID-19 и другими респираторными заболеваниями в разы меньше, нежели внутри помещений. Опасность возникает у прилавков, где в непосредственной близости могут оказаться несколько человек. В такие моменты необходимо пользоваться средствами индивидуальной защиты - масками и перчатками. Про социальную дистанцию в 1,5 метра тоже забывать не стоит, - отметил врач.

Отметим также, что ближайшая сельскохозяйственная выставка-продажа «Дары осени» пройдет в 10 и 11 октября в двух шагах от Стефановской площади - на стоянке у «Ростелекома» (Коммунистическая, 10). На ярмарке сыктывкарцы и гости столицы могут купить мясо, рыбу, свежий хлеб, мед, молоко, изделия народного промысла, сувениры и одежду. Организаторы приглашают принять участие в выставке всех желающих, главное - не забывать дома маски, перчатки и антисептики. Вирус не дремлет: 7 октября выявили 119 заболевших коронавирусом!

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