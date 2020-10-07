«На кого вы нас оставляете?»: экс-мэр Воркуты покидает заполярный город

Фото vk.com

Экс-мэр Воркуты Игорь Гурьев прервал молчание и прокомментировал новость о его переезде в Сыктывкар, где ему предложили должность руководителя Контрольно-счетной палаты Коми. По его словам, он тоже ошарашен внезапным предложением.

Напомним, что 22 сентября Игорь Гурьев уволился из администрации Воркуты, чтобы набраться сил перед конкурсом на должность сити-менеджера заполярного города, который должен состоятся в середине декабря. Однако неожиданная новость спутала планы - Гурьеву предложили должность в Контрольно-счетной палате

- Выезжаю из Воркуты в Сыктывкар. Новость для меня такая же неожиданная, как и для вас. Поставлены новые задачи, день на сборы. Воркута для меня останется самым прекрасным арктическим городом, воркутинцы - самыми надежными и открытыми людьми! Все подробности чуть позже. До встречи! - написал он на своей странице в социальных сетях. Воркутинцы отреагировали на новость весьма депрессивно: «На кого вы нас оставляете?»

Отметим, что бывший главный налоговик Воркуты Игорь Гурьев возглавил администрацию города осенью 2015 года. Таким образом, он был на посту сити-менеджера самого быстровымирающего города России (по мнению блогеров и урбанистов) ровно пять лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Контрольно-счетную палату Коми может возглавить экс-мэр Воркуты

Игорь Гурьев ранее заявлял, что намерен снова претендовать на должность градоначальника заполярного города (подробности).