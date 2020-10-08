Экологи: «Одиннадцатая попытка вырезать кусок из нацпарка «Югыд ва» провалилась!»

Фото Greenpeace

6 октября Минприроды России опубликовало обновленные приложения к проекту о расширении «Югыд Ва». В новых документах границы национального парка в Коми скорректированы, и участок, занятый месторождением «Чудное», возвращен в национальный парк. Экологи пишут, что это одиннадцатая по счету попытка вырезать кусок из нацпарка «Югыд ва» провалилась.

- Шесть дней потребовалось Минприроды, чтобы осознать, что люди не смогут не заметить очередной попытки исключить кусок земли из северной части национального парка. За эти шесть дней, несмотря на то, что сайт голосования постоянно ломался, больше 3 тысяч человек проголосовали против вырезания участка парка и оставили свои замечания по проекту. Мы благодарим всех наших сторонников! Спасибо, что откликнулись на просьбу принять участие в общественном обсуждении! - пишут экологи Greenpeace.

Greenpeace

Защитники природы приветствуют инициативу Минприроды о расширении территории национального парка «Югыд ва». По их мнению, хотя присоединяемые участки сильно повреждены сплошными рубками леса, проводившимися в 1970-90 годах, обновленный проект сделает территорию национального парка более целостной и оптимизирует обеспечение ее охраны. Сейчас обновленный проект Минприроды действительно наращивает природоохранный, научный ‎и рекреационный потенциал этой особо охраняемой

Отметим, что 20 августа экологи были всерьез обеспокоены словами тогда врио главы Коми о том, что «Югыд Ва» следует вывести «из юнесковской кабалы». Позже Владимир Уйба успокоил: изъятие земель невозможно без согласия большинства жителей республики. Между тем, экологи Коми уже начали обсуждать возможность создания палаточного лагеря по типу Шиеса, если гипотетическая возможность золотодобычи в Нацпарке перейдет в плоскость реализации.

СПРАВКА

Национальный парк «Югыд ва» официально создан в 1994 году. По постановлению федерального правительства парк должен сохранить «уникальные природные объекты и комплексы Северного и Приполярного Урала, имеющие большую экологическую, историческую и рекреационную ценность». В границы вошли месторождения золота, в том числе Чудное, расположенное на северо-востоке парка. Также это первый российский объект, который ЮНЕСКО включило в список Всемирного наследия под названием «Девственные леса Коми». Это произошло в декабре 1995 года. Площадь «Югыд ва» составляет 1,89 млн га. Конфликт вокруг возможного возобновления золотодобычи в Чудном продолжается с конца 1990-х годов. В декабре 2009 года компания «Голд Минералс» получила лицензию на разработку Чудного. Летом 2020 года Greenpeace и сочувствующие организации активисты добились переноса рассмотрения законопроекта об изъятии земель национальных парков в Государственной думе на осень.

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Эксперты предполагают, что принятие закона необходимо властям для того, чтобы получить законное право на разработку месторождения на территории национального парка в Коми (подробности).