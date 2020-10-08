«Битум заливался в лужи, а новый асфальт кладется в грязь»: воркутинцы - о качестве ремонта дорог:

На снимке: золошлаковые отходы, перемешанные с кусками асфальта и породой. Фото Кристины Смоляк.

Жители Воркуты бьют тревогу: по их словам, битум заливается в лужи, а новый асфальт кладется прямо в грязь, а иногда и во время проливного дождя. Активисты сняли видео, которые отправили в контролирующие органы. В свою очередь, мэрия заполярного города в ответ на запрос «КП-Коми» сообщила: все в норме.

28 сентября активисты НКО «SOCVorcuta выехали на место проведения дорожных работ на Квартале Н. Со слов работника МБУ «СДУ» (предприятие, которое ремонтирует дороги - ред.) работы производятся по технологии, которая заключается в снятии асфальта, обработке битумом и укладке двойного слоя асфальта. На участке дороги от гостиницы Север до улице Снежной дорожное полотно планируется выровнять щебнем и породой.

- О том, что по этой волшебной «технологии» битум заливался в лужи, а новый асфальт кладётся в грязь, сотрудник МБУ «СДУ» умолчал. Видео передано в председателю комиссии по ЖКХ при администрации МО ГО «Воркута» для проведения совещания с представителями МБУ «СДУ», - говорят активисты.

Однако в ответе на запрос «КП-Коми» мэрия сообщает, что все в порядке, чистый битум в грязь не заливается. Все работы ведутся под контролем специалистов, имеющих специальное профильное образование в области строительства автомобильных дорог и аэродромов. Качество выполняемых работ соответствует требованиям предъявляемым нормативами. В частности, чиновники пишут.

- В части высказывания «битум заливается прямо в лужи» поясняем. Чистый битум при проливке основания не применяется, МБУ «СДУ» использует эмульсию битумно-катионную, которая представляет собой взвесь частиц битума в воде с добавлением присадок, - говорят специалисты управления городского хозяйства и благоустройства администрации Воркуты.

Еще один вопрос, который вызывает серьезные вопросу у местных активистов, - использование шлака по время дорожных работ. По их мнению, его использование ставит под угрозу здоровье местных жителей.

- Шлак вызывает очень опасные заболевания, начиная с лор-заболеваний, заканчивая онкологическими. В условиях Крайнего Севера, где недостаточное количество кислорода, нас просто душат этими отходами, - пишет активистка Кристина Смоляк.

По словам чиновников, шлак - это горелая порода, другими словами - отходы, а действующее законодательство разрешает ее использовать. Приводим пояснительные слова во всей красе сложных канцелярских оборотов.

- Шлак при производстве дорожных работ силами МБУ «СДУ» не применяется, а применяется порода. В соответствии со статьей 1 Федерального закона № 89 от 24.06.1998 «Об отходах производства и потребления» под отходами производства и потребления понимаются остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои потребительские свойства. Соответственно горелая порода будет отнесена к разряду отходы. Действующим законодательством допускается осуществлять обращение с отходами. Под использованием отходов понимается применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии. В связи с чем использование породы при производстве дорожных работ не противоречит действующему законодательству РФ, - подытожили чиновники.

Отметим также, что на вопрос, почему работы проходили во время проливного дождя, мы ответа не получили.

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