Минстрой Коми – жителям Ижмы: вы хотели дорогу – вот и получили!

Фото из соцсетей

Много лет жители деревни Мошъюга Ижемского района жаловались во все инстанции: в сезон распутицы они оказывались словно на острове, дорога – ни проехать, ни пройти.

Участок между деревней Гам и деревней Мошъюга – это классическая грунтовка, только проходит она по заливным полям вдоль реки Ижма в нулевых отметках. Этот участок никогда не строился, то есть не дорога – а направление в самом буквальном смысле этого слова.

Прокуратура Коми довела этот вопрос до Верховного суда Коми. И он в конце июля подтвердил обязанность Министерства строительства и дорожного хозяйства РК привести в порядок участок автодороги «Сизябск – Мохча – Мошъюга»,

И вот снова жители подняли волну возмущения. Дорогу, которую им построили по суду, вновь сплошные мытарства для тех, кто пытается ее одолеет. Дело в том, что вместо грунтового направления появился настил из бревен.

Одни жалуются: «Чтоб доехать до Ижмы в поликлинику, приходится трястись с детьми по бездорожью. В буквальном смысле трястись. У людей ломается техника. Сейчас на одном участке этой дороги делают деревянный настил, который со временем сгниет и смоется. Ширина настила не позволяет встретиться двум машинам. Разве в 21 веке нет более современных технологий по ремонту дорог?»

Другие открыто иронизируют: «Введена в строй платная скоростная автострада Сыктывкар-Хельсинки».

На возмущение отреагировали в министерстве строительства Коми, сообщает БНК. «Лежневые дороги устраиваются для повышения надежности и улучшения эксплуатационных характеристик подъездных путей на автодорогах со слабыми грунтами, в местах, где часто наблюдается переувлажнение грунта – участки, проходящие в пойме рек и болотистой местности. Преимуществом данного покрытия является его незначительная стоимость при высокой пропускной способности. Для обеспечения возможности проезда поверх бревенчатого настила будут выполнены работы по устройству колесопровода», – отметили в министерстве.

Ранее лежневки уже устраивали на данной автодороге, практическая эксплуатация подтвердила эффективность настила. Как подчеркнули в ведомстве, учитывая дефицит средств регионального дорожного фонда, подобные мероприятия позволяют обеспечить транспортную доступность на участках со слабыми грунтами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Битум заливался в лужи, а новый асфальт кладется в грязь»: воркутинцы - о качестве ремонта дорог

В свою очередь, мэрия заполярного города в ответ на запрос «КП-Коми» сообщила: все в норме (подробности)