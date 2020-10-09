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Директор нацпарка «Югыд Ва» Татьяна Фомичева покидает свой пост: «Это осознанный выбор»

12 октября ее последний рабочий день
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото ok.ru

Фото ok.ru

Директор национального парка «Югыд Ва» Татьяна Фомичева покидает свой пост. 12 октября ее последний рабочий день, о чем она рассказала «КП-Коми». В ближайшее время ее обязанности будет выполнять заместитель директора по экологическому просвещению туризму и рекреации Наталья Шалагина.

Татьяна Савватьевна рассказала, что решение покинуть пост — это ее осознанный выбор. В скором времени она уезжает в Воронеж, но не на постоянное место жительства. Также она планирует много времени проводить на малой родине — в Архангельской области. Но республику не забудет.

- Я собираюсь сюда часто приезжать. На следующий год планирую принять участие в походе на Народную и долину Манараги. Это осознанный выбор. Во время своей работы я не видела, как выросли дети, поэтому хочу увидеть, как вырастут внуки. В жизни столько дел нужно сделать, а в должности директора нацпарка - это не очень удобно, - рассказала Татьяна Савватьевна.

Отметим, что совсем недавно «Югыд Ва» был в эпицентре борьбы — шли обсуждения, чтобы изменить границы нацпарка, и это позволило бы возобновить золотодобычу. К счастью, политики прислушались к мнению экологов и не стали менять границы. Татьяна Фомичева отдельно озвучила этот серьезный момент перед своим уходом.

- Я против любых поползновений на национальный парк в плане добычи золота. Это надо прекратить раз и навсегда, забыть об этом. Надо беречь эту шикарную территорию, надо гордиться этой территорией. Кстати, в проекте создания туристско-рекреационных кластеров развитие зоны «Желанное» определено на 2023 год, - это в корне неправильно. Нужно развивать это сектор уже сейчас. Все туристы идут на Приполярный Урал - на Народную с переходом на Манарагу и сплавом на Косью. Если хочет республика развивать туризм, то надо развивать именно этот район. Можно гордиться Маньпупунером, но, на мой взгляд, - это не место силы, место силы — это Манарага, Мансинер, предгорье Народной. Это мое мнение, оно продиктовано реальностью, - говорит директор нацпарка.

В завершении беседы Татьяна Савватьевна еще раз подчеркнула, что любит Республику Коми — это ее вторая родина. А еще она поблагодарила министра культуры Коми Сергея Емельянова за его внимательное отношение к «Югыд Ва».

- Я никогда отсюда не уеду на постоянное место жительства в другой регион, буду регулярно наведываться в Коми. Но надо дать дорогу молодым, пусть они работают и развивают национальный парк, - подытожила она.

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