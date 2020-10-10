Массовая вспышка COVID-19 в Эжвинской больнице: врачи не виновны

Всего в больнице тогда подтвердили 54 случая инфекции. Фото: Артем КИЛЬКИН

Завершилась проверка Следкома по Коми по факту массового заражения пациентов и медицинского персонала горбольницы Эжвинского района Сыктывкара в марте 2020 года.

Следователи опросили руководство и персонал больницы, пациентов, круг их общения, сотрудников Роспотребнадзора. Изучили всю имеющую значение для следствия документацию.

Установлено, что обнаруженные органами Роспотребнадзора нарушения в деятельности больницы не состоят в причинно-следственной связи и не явились непосредственной причиной распространения коронавирусной инфекции среди сотрудников и пациентов медицинского учреждения, сообщает «КомиОнлайн» со ссылкой на пресс-службу СУ СК по Коми.

Напомним, 25 марта в медучреждении обнаружили людей с подозрением на заболевание коронавирусом. Больницу закрыли на карантин, а 1 апреля в медучреждении зафиксировали 32 новых случая заражения. Всего же в больнице подтвердили 54 случая инфекции.

Напомним, когда в Эжвинской больнице выявили первых двух инфицированных коронавирусом больных. Министр здравоохранения Коми Дмитрий Березин уточнял, что один из заболевших хирург, врач высшей категории. И тогда в соцсетях началась травля врача: люди требуют наказать доктора по всей строгости закона. Они предполагают, что возможный «нулевой» пациент заразил большое количество людей.

- Он действительно заболел одним из первых. Я не буду утверждать, кто заразил папу, но скорее всего (это произошло) в больнице. Возможно, он дальше всех заразил. Но больной он на работу не ходил, ему сразу открыли больничный, - встала на его защиту дочь.

По словам девушки, одной из причин, почему врача стали обвинять в распространении инфекции — информация о том, что он был за границей и, нарушив карантин, вернулся к работе.

Теперь следствие доказало невиновность врача.

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