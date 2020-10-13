Плановая вакцинация против гриппа в Коми провалилась

На 9 октября прививку от гриппа поставили 42,8% жителей Коми. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Республике Коми не удалось достичь плановых показателей по уровню вакцинирования населения от гриппа. Более того, они практически остаются неизменными с конца сентября и держатся на уровне 42 процентов.

Осенью этого года в Коми планировали привить от гриппа не менее 60% населения республики и не менее 75% контингентов «группы риска». Именно эти показатели, по оценкам экспертов, помогли бы избежать эпидемии. Тем более, что в этом году все опасаются микст-инфекции, когда вирусы гриппа и ковида совместно начнут терзать измученных холодом и отсутствием солнца жителей северной республики.

На 9 октября прививку от гриппа поставили 42,8% жителей Коми - это 351 020 человек, в том числе детей – 113 305. Отметим, что на 1 октября этот показатель составлял 42,67% (350 061 человек). Основная доля вакцинированных – это те, кто имеет право на бесплатную прививку.

За прошедшую неделю, с 5 октября по 11 октября, в Коми за медпомощью с симптомами ОРВИ обратилось 8482 человека. Среди заболевших – 45,2% составляют дети в возрасте до 14 лет. Вирусов гриппа в республике пока не выявлено, сообщает Роспотребнадзор по Коми.

Ведомство уверяет, что благоприятный период для прививки еще не истек. А «КП-Коми» напоминает, кому полагается бесплатная вакцинация против гриппа в нашей республике. Прививку бесплатно поставят всем детям с 6 месяцев, учащимся 1 – 11 классов, работникам медицинских и образовательных учреждений, торговли, общественного питания, пищевой промышленности, сферы обслуживания, транспорта, коммунальной сферы, студентам средних профессиональных и высших учебных заведений, взрослым старше 60 лет, беременным женщинам; лицам, подлежащих призыву на военную службу; лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.

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