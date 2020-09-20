В Инте можно бесплатно поставить прививку от гриппа

Кому вакцина показа и противопоказана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По выходным в Инте на площадь Ленина приезжает специально оборудованный мобильный прививочный пункт, чтобы интинцы могли, не отвлекаясь на поход в поликлинику, позаботиться о своем здоровье.

Полностью оборудованный мобильный прививочный пункт открыт для всех желающих. Вакцинация в специализированном медицинском автомобиле проводится бесплатно, сообщают на сайте администрации Инты.

Специалисты отмечают, что абсолютными противопоказаниями к вакцинации являются непереносимость белка куриного яйца и сильная реакция на предыдущее введение гриппозной вакцины, временные противопоказания – температура выше 37 С, хронические заболевания в стадии обострения.

Вакцинация особо показана: – лицам старше 60 лет; – лицам с хроническими заболеваниями, в том числе болезнями сердечно-сосудистой, дыхательной и центральной нервной системы, сахарным диабетом, анемией, аллергическими заболеваниями; – лицам с широком кругом общения (работники социальной сферы, управления, образования, обслуживания, торговли, транспорта, питания).

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