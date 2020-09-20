Сегодня в Сыктывкаре стартует кампания по вакцинации от гриппа и ОРВИ

Грипп регистрируется в 17 раз реже среди лиц, которые получили вакцину, сообщает мэрия Сыктывкара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прививку необходимо делать как дошкольникам, так и учащимся 1-11 классов, беременным женщинам, взрослым старше 60 лет, медицинским работникам, а также тем, кто контактирует с большим количеством людей, пояснила главный врач Сыктывкарской городской поликлиники №3 Наталья Сухорукова.

«Мы живем в условиях, когда к сезонным заболеваниям ОРВИ и гриппу добавилась коронавирусная инфекция, поэтому сделать прививку этой осенью очень важно. Ведь в таком случае у человека больше шансов обезопасить себя и близких от заболевания», - уверена вице-мэр Сыктывкара Елена Семейкина.

Она также отметила, что в торговые организации будут направлены письма с просьбой провести мероприятия по вакцинации сотрудников, которые контактируют с покупателями.

Главный внештатный специалист-эпидемиолог Министерства здравоохранения РК Нина Овчинникова сообщила, что вакцина против гриппа поступила в Сыктывкар в количестве более 112 тысяч доз. Также в рамках Национального календаря профилактических прививок за счет республиканского бюджета будет приобретено около 20 тысяч дополнительных доз вакцины.

В медицинских учреждениях Сыктывкара созданы 222 прививочные бригады, из них 81 - во взрослых и 141 – в детских поликлиниках. Кроме того, на прошлой неделе начал работу передвижной пункт вакцинации от гриппа на территории ТЦ «Макси».

«Иммунизация обеспечивает снижение заболеваемости ОРВИ. А грипп регистрируется в 17 раз реже среди лиц, которые получили вакцину», - отметила Н. Овчинникова.

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