Следствие прекратило дело по факту гибели ребенка, растерзанного волком в Едве

Девушка, растерзанная диким зверем, готовилась праздновать 15-ый день рождения. Фото: соцсети

Больше года назад в поселке Едва Удорского района Коми волк растерзал 14-летнюю девочку, она скончалась на месте от массивной кровопотери. СК возбудил уголовное дело о халатности должностных дел. Спустя больше года стало известно, что дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления, пишет БНК.

Следователи не установили ненадлежащего исполнения ответственными должностными лицами своих обязанностей. Таким образом, по результатам расследования принято решение прекратить уголовное дело в связи с отсутствием события преступления. В адрес заместителя председателя правительства Коми следователи внесли представление - они предложили принять дополнительные меры по предотвращению выхода диких животных, в том числе волков, в населенные пункты. В прошлом году, это стало настоящим бедствие для местных жителей. Однако охотоведы не устают информировать — зачастую хищник выходят к помойкам, которые создают сами люди.

Напомним, что после трагедии жители Удорского района долгое время уверяли, что девочка стала жертвой медведя. Однако следователи по результатам экспертизы установили, что подростка убил волк (отпечатки лап на земле и следы зубов на теле говорят в пользу этой версии). Семья девочки спустя несколько месяцев после трагедия получила весомую поддержку от государства — 300 тысяч рублей. Из местного же бюджета пострадавшие получили чуть больше шести тысяч рублей.

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В пользу версии о том, что к смерти девочки не причастен серый хищник, говорит несколько аргументов (подробности).