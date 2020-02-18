2020-02-18T12:05:46+03:00
Общество

Эксперты-охотники: «В гибели ребенка в Едве виноват не волк»

В пользу версии о том, что к смерти девочки не причастен серый хищник, говорит несколько аргументов
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото «Удора Онлайн»Фото «Удора Онлайн»
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Эксперты-охотники не верят, что в гибели девочки в поселке Ёдва Удорского района Коми, виноват волк. Об этом они рассказали на встрече, посвященной выходам диких животных к людям, в Общественной приемной главы, пишет Комиинформ.

В пользу версии о том, что к смерти ребенка не причастен волк, говорит несколько аргументов. Во-первых, за последние годы было зафиксировано множество случаев нападения собак на человека и ни одного нападения волка. Во-вторых, поведение нападавшего на ребенка животного нетипично для волка, так как раненные серые хищники никогда не нападают на человека, в отличие, например, от медведя.

Отметим также, что в конце августа экспертизы указывали на то, что девочку в поселке Едва загрыз именно волк, писало БНК со ссылкой на Удорский отдел СКР по Коми. Ранее рассматривалось несколько версий гибели ребенка — нападение медведя и даже человека.

Напомним, в ночь с 4 на 5 августа в Едве дикий зверь насмерть загрыз 14-летнюю девушку. Местные жители обнаружили труп с вырванным горлом и обезображенным лицом. Экспертиза показала, что на подростка напал волк.

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Следователи говорят, что в гибели ребенка виноват все-таки волк (подробности).

Родители девочки, которую на Удоре растерзал волк, получат от правительства Коми 300 тысяч рублей

Кроме того, им выделили путевки в санаторий-профилакторий при АО «Монди СЛПК» (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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