2019-12-17T16:52:52+03:00
Общество

Родители девочки, которую на Удоре растерзал волк, получат от правительства Коми 300 тысяч рублей

Кроме того, им выделили путевки в санаторий-профилакторий при АО «Монди СЛПК»
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото «Удора Онлайн»Фото «Удора Онлайн»
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В августе в поселке Едва Удорского района Коми волк растерзал 14-летнюю девочку. Убитым горем родителям выделили из резервного фонда администрации чуть больше 6 тысяч рублей. Потерявший ребенка глава семьи высказал недовольство. Тогда на жалобу мужчины обратили внимание в правительстве Коми. По поручению главы республики пострадавшей семье из регионального бюджета выделили 300 тысяч рублей.

На сайте Удорского района сообщается, что глава муниципалитета на днях встретился с отцом погибшей девочки. Руководитель администрации Николай Жилин выразил соболезнование в связи с невосполнимой потерей. Он также отметил, что район не может себе позволить выделить дополнительные средства материальной поддержки — в местном бюджете каждая копейка на счету. Именно поэтому сити-менеджер принял решение обратиться в адрес администрации главы Коми, чтобы родителям погибшей девочки предоставили финансовую помощь.

Фото администрации Удорского района Коми

Фото администрации Удорского района Коми

Как добавляет БНК, по поручению главы Коми Сергея Гапликова принято решение оказать семье финансовую поддержку из бюджета республики в размере 300 000 рублей. Кроме того, родители трагически погибшей девочки получат путевку в санаторий-профилакторий при АО «Монди СЛПК».

Напомним, в ночь с 4 на 5 августа в Едве дикий зверь насмерть загрыз 14-летнюю девушку. Местные жители обнаружили труп с вырванным горлом и обезображенным лицом. Экспертиза показала, что на подростка напал волк.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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