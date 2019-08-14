В Едве, где дикий зверь загрыз ребенка, пристрелили волчицу
В Едве очередная облава на волков увенчалась успехом. Сегодня ночью охотникам удалось пристрелить волчицу.
Как рассказал «КП-Коми» глава поселка Николай Онищик, 12 местных охотников ночью дежурили в окрестностях поселка. Для животного специально оставили приманку в районе железнодорожного переезда. В районе 12 часов ночи волчица вышла к людям и была убита с одного выстрела.
- По зубам видно, что это была старая волчица. Предположительно, ее застрелили Геннадий Стог и Игорь Чувилин – едвинские, опытные охотники, - подчеркнул Николай Онищик.
Фото: Надежда Зубкова-Дидух
Охотники также вспомнили, что уже видели эту волчицу ранее. Предположительно, у нее есть двое волчат. Труп животного отправят в поселок Усогорск на экспертизу.
Глава поселка добавил, что на этом облавы на зверей не прекратятся, так как в окрестностях еще много опасных хищников.
Напомним, в ночь с 4 на 5 августа в Едве дикий зверь насмерть загрыз 14-летнюю девушку. Местные жители обнаружили труп с вырванным горлом и обезображенным лицом. Экспертиза показала, что на подростка напал волк.
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ИСТОЧНИК KP.RU