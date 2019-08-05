Трагедия в Коми: волк загрыз 14-летнюю девочку

В селе Едва Удорского района Коми произошла трагедия — больной волк напал на 14-летнюю девочку ночью с 4 на 5 августа. Ребенок не выжил, сообщает местная администрация.

4 августа 14-летняя девочка как обычно гуляла вечером по поселку. В последний раз ее видели в магазине, когда она покупала шоколад, и в центре Ёдвы, где она прогуливалась возле кирпичных домов. После подросток исчез из поля зрения жителей поселка.

Папа кинулся искать дочь, когда она не вернулась домой в привычное время. Мужчина обошел центр поселка и нашел тело в кустах в 23:38. Все указывало на то, что на девочку напал волк. У нее было вырвано горло и содран скальп - «почерк» дикого зверя.

У администрации Удорского района Коми до сегодняшнего дня не было разрешения на отстрел волков - сезон охоты стартует с 15 сентября. Только сейчас после трагедии чиновники отправили запрос в Минприроды Коми на уничтожение десяти хищников. В региональном ведомстве уже подписали приказ об отстреле волков, терроризирующих поселок. Сейчас собирается команда из охотников, которые устроят облаву.

- Это довольно нетипичное поведение для волков в это время года. Скорее всего, зверь был чем-то болен, - отметил руководитель администрации Удорского района Николай Жилин.

Кстати, местные жители предполагают, что на ребенка напал не волк, а медведь. А о погибшей жители вспоминают, как о светлой и доброй девочке:

- Девочка очень хорошая, семья приличная. Училась хорошо, отлично воспитана. На момент трагедии мама погибшей находилась в сыктывкарской больнице. Волки и медведи давно у нас ходят. Уже много раз писали о нашествии волков, просили о помощи, но толку не было никакого. В прошлом году много собак уволокли из вольеров. Это ужасно! Как теперь детей на улицу отпускать? - рассказала «Комсомолке» местная жительница.

Кстати, еще в июле 2018 года в Ёдве исхудавший волк выбежал к людям вечером, когда на улицах еще гуляли дети. Но тогда никто из жителей поселка с жалобой на появление хищника в администрацию не обращался.

По данным Минприроды, в Коми фиксируют устойчивую тенденцию увеличения численности волка практически на всей территории республики за исключением северных районов. В 2018 году рост популяции составил 31% до 1650 единиц.

Редакция портала «Комсомольская правда в Коми» приносит соболезнования родным и близким погибшей девочки.

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