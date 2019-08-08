2019-08-08T11:38:40+03:00
Происшествия

Трагедия в Едве: полная хронология событий

В поселке дикий зверь напал на школьницу, от полученных травм она скончалась
Ольга СОЛОВЕЙ
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Нападение на девочку произошло прямо в центре поселка, на хорошо освещенной улице.Нападение на девочку произошло прямо в центре поселка, на хорошо освещенной улице.Фото: Елена ВАХРУШЕВА
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Вчера в поселке Едва прошли похороны 14-летней девочки, на которую в прошедшие выходные напало дикое животное. Журналисты телеканала «Юрган» побывали на месте событий и узнали, что произошло тем страшным вечером.

Нападение на девочку произошло прямо в центре поселка, на хорошо освещенной улице. Около 22:00 школьница отпросилась у отца в магазин. На тот момент мама ребенка лежала в больнице. Торговая точка находится в 10 метрах от дома, поэтому отец, не задумываясь, отпустил ее. Купив шоколадку, школьница решила прогуляться до железнодорожной станции, которая также находится неподалеку.

Дальнейшую картину событий восстанавливали следователи и председатель местного охотобщества Олег Чувилин. Он показал место, где на девочку напало животное.

- Когда ее нашли, одежда была вся мокрая, грязная. Ее сначала повозили по земле, затем потащили. Мы нашли деньги, ключи. Также на дороге были видны следы волочения, - рассказал журналистам Олег Чувилин.

Хищник переволок свою жертву через улицу и оставил тело в 25 метрах от места нападения. Там ее обнаружили два местных жителя: Максим Габрусев и Владимир Ушатый. Молодые люди вспоминают, что где-то в 23:30 они ехали по поселку на машине и увидели тело.

- Мы подумали, что это мужчина, может, праздновал что-то. Решили ему помочь. Я смотрю, а это девушка, у нее кольцо на пальце. Мы сначала ее не узнали, - признается Владимир Ушатый.

Молодые люди сразу сообщили о страшной находке в полицию. Вскоре к ним подоспел отец девочки. Позже эксперты определили, что школьница стала жертвой нападения дикого зверя. Предположительно, волка-одиночки.

Стоит отметить, что волки уже несколько лет терроризируют местное население. До этого лета они активно нападали на собак.

- Собак у нас таскают регулярно. У меня была овчарка. Ей было восемь лет. Здоровый пес, в нем килограмм 80 было. Его вытащили с вольера, хотя там был 2,5-метровый забор, и утащили в школьный лес. По следам это были 4-5 волков, - рассказала местная жительница Надежда Зубкова.

Местные охотники считают, что подобные случай происходят из-за роста популяции хищников в окрестных лесах.

- У охотников присутствует страх, потому что стрелять в волков и медведей без лицензии нельзя. В радиусе 1,5-2 километров от поселка ты стрелять по закону не имеешь право. При СССР за волка давали денежную премию, был какой-то стимул у охотников. Волков стреляли и сдавали их шкуры. Благодаря этому была нормальная численность хищников. А сейчас они разводятся, и их никто не стреляет. В лесу дичи мало, их притягивают собаки, - считает председатель местного охотобщества Олег Чувилин.

В сложившееся ситуации глава поселения Николай Онищик признается, что местные власти не смогут самостоятельно справиться с таким количеством волков, а платить семь тысяч за лицензию на отстрел волка небогатое местное население не станет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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