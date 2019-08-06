Волки-убийцы и медведи-людоеды: истории о смертельных нападениях хищных животных на людей в Коми

В поселке Ёдва Удорского района Коми в ночь с 4 на 5 августа дикий зверь загрыз 14-летнюю девочку. Специалисты пришли к выводу, что на ребенка мог напасть волк, при этом животное скорей всего больное. Но местные жители склоняются к тому, что девушка стала жертвой медведя, а не серого хищника. Вообще, рассматриваются несколько версий трагедии, в том числе — нападение бродячих собак.

Новость о трагической гибели взбудоражила всю республику. Дикие звери летом и зимой регулярно выходят к населенным пунктам, которые привлекают их помойками и легкой добычей — собаками. Но нападение дикого зверя со смертельным исходом в последний раз произошло всего шесть лет назад - в 2013 году. Мы собрали громкие случаи в одной подборке.

Триллер в спецпоселении

В своих блогах известный краевед Анатолий Смилингис пишет, что в 40-х годах прошлого года поселки спецпереселенцев Корткеросского района Коми терроризировал медведь-людоед. За одно лето 1942 года он загрыз 9 человек! Краевед приводит страшные воспоминания очевидцев трагедии. В частности, о гибели мальчика в 1942 году:

- Пацан еще живой был. Медведь ему в груди дырку сделал большую, потом снял кожу с головы, она вот так болталась. Ноги объел. Вся одежда на нем разорвана была. Отец взял его на руки, а он говорит: «Папа убей меня» «...» Вечером, когда народ пришел с работы, все ходили смотреть мальчика, он еще живой был. Прожил сутки, или две, - передает Анатолий Смилингис воспоминания Герты Романовы Мерзликиной (девичья фамилия Бухар). Убили медведя местный житель Александр Васильевич Шабарин и районный комендант из засады.

Волк-убийца школьницы

В 1955 году в селе Айкино волк загрыз 13-летнюю девочку, которая шла через поле в школу. Прохожий отогнал хищника, ребенка госпитализировали. Через несколько дней от полученных ран школьница скончалась в больнице. Эту историю ведущий инженер отдела экологии животных института биологии Коми научного центра Андрей Королев прочитал в журнале «Охота и охотничье хозяйство».

- В последние пять лет численность волка в республике достигла высокого уровня 80-х годов. Рост популяции связан с несколькими факторами. Раньше отстрел волка был круглогодичным, кроме того, за добычу волка выплачивали премию. Сейчас отстрел зверя держится на энтузиазме отдельных охотников, поэтому хищник и чувствует себя вольготно. Проблему нужно решать на федеральном уровне, вводить хотя бы поощрение за добычу волка, - рассказал Андрей Королев.

Трагедия в Мандаче

Голодный бурый медведь в ночь с 28 на 29 октября 1999 года разорвал женщину недалеко от поселка Мандач, расположенного в 50 километрах от Сыктывкара. Он пробрался на склад горюче-смазочных материалов, выломал дверь домика лесника, в котором находилась 41-летняя женщина.

Голодный и разъяренный зверь вытащил несчастную жертву из домика и утащил в лес. Утром на склад пришли рабочие, которые стали искать женщину. Неподалеку от избушки на них попытался напасть тот же самый медведь, который, по-видимому, охранял закопанные останки женщины. Рабочие отогнали зверя и вызвали охотников, которые его застрелили. Вскоре была найден и труп женщины.

Медведь-убийца в Усть-Куломском районе

Последний случай нападения диких животных на человека со смертельным исходом был зафиксирован в 2013 году на территории Усть-Куломского района Коми. 63-летний мужчина ушел проверить охотничьи снасти, которые расставил в лесу. Вовремя он не вернулся, и родня сообщила об этом в полицию. Местные жители ушли на поиски пенсионера. Им найти его не удалось: на людей напал медведь. И только через некоторое время охотника нашли разорванным лесным хищником. Из-за характера ранений предполагается, что мужчина стал жертвой медведя.

Пишите в комментариях, если мы упустили из виду другие громкие случаи нападения зверей на людей со смертельным исходом в Коми!

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