2019-08-05T15:12:29+03:00
Происшествия

Отец растерзанной зверем девочки из Едвы: планировали ее день рождения, а будем хоронить

Местные жители полагают, что на 14-летнюю девушку напал не волк, а медведь
Алиса КОЗЛОВА
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Девушка, растерзанная диким зверем, готовилась праздновать 15-ый день рождения. Фото: соцсетиДевушка, растерзанная диким зверем, готовилась праздновать 15-ый день рождения. Фото: соцсети
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Растерзанная диким зверем 14-летняя жительница Едвы будет похоронена 7 августа. Отец погибшей Сергей Чернигов рассказал "КП в Коми" подробности трагедии.

Вчерашним вечером дочь вышла в магазин за соком и шоколадкой. Это было примерно в 21:45. Спустя час, когда девочка не вернулась, Сергей пошел ее искать. В самом центре поселка на дороге собралась группа ребят - они, как оказалось, обнаружили истерзанное тело.

- Я не хотел верить, что передо мной дочь. Все лицо было истерзано, ее было не узнать. Одевается она, как и все остальные девочки, только куртка указывала на то, что это могла быть она. Все встало на свои места, когда я набрал ее номер, и в кармане куртки зазвонил телефон, - сквозь слезы рассказал Сергей Чернигов.

Свидетелей трагедии нет. Но люди в близлежащих домах слышали, как залилась громким лаем собака. Изувеченное тело девушки обнаружили на дороге молодые люди. Они ехали в машине и затормозили, увидев окровавленный труп. Свидетели вызвали полицию.

Местные жители склоняются к тому, что девушка стала жертвой медведя, а не волка, как это сообщалось ранее.

- Волк не может так растерзать тело человека. Такие раны способен нанести хищник с большими когтями, - высказал свое предположение по поводу трагедии Николай Онищик, руководитель администрации поселка Едва.

Глава Едвы подчеркнул, что за 35 лет, что он проживает в поселке, звери ни разу не нападали на людей. Погибшую Николай Онищик охарактеризовал в самых светлых красках. Она была хорошей ученицей, активной участницей творческой самодеятельности и примерной дочерью. В семье Черниговых есть еще старшая дочь, которая уже вышла замуж и живет отдельно от родителей.

На момент трагедии мама проходила лечение в больнице в Сыктывкаре. Сейчас она собирает документы на выписку, а отец вынужден организовывать похороны. Стоит отметим, что 21 августа семья готовилась отпраздновать день рождение дочери.

- Мы планировали посидеть всей семьей, я даже еще не думал о подарке. А теперь будем ее хоронить, - сказал Сергей Чернигов.

Отец погибшей с трудом переносит потерю. Близкие боятся за его здоровье, ведь он уже много лет страдает серьезным сердечным заболеванием и имеет инвалидность.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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