Появились новые подробности поиска пропавшего охотника в Гарье

Фото предоставлено Лиза Алерт

Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает, что в Сыктывдинском районе в районе Гарьи и Пажги пропал 57-летний Александр Иванович Оверин. Предположительно ушел на охоту и не вернулся. Подробностями поиска в «КП-Коми» поделился родственник пропавшего Никита Оверин.

- 13 октября полиция приезжала с собакой, МЧС приезжали, обыскивали территорию, плавали на тот берег к шалашу. Без результатов. Людей собирал, ходили, искали паралельно с МЧС. 14 октября будут МЧС с лодкой, потом, возможно, вызовут водолазов, - рассказал Никита.

Приметы пропавшего: рост 182 см, худощавый, светло-русые волосы с проседью, серо0голубые глаза. Мужчина носит бороду. На момент исчезновения он предположительно был одет в камуфляжный костюм, коричневую камуфляжную кепку с козырьком. При себе имел ружье. Если вам известно местоположение Александра Оверина, сообщите в полицию, по номер 112 или на горячую линию «Лиза Алерт» 8 (800) 700 54 52.

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