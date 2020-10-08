На болотах нашли сыктывкарца, пропавшего больше года назад

Фото: "Лиза Алерт"

На болотах в Корткеросском районе нашли тело жителя Сыктывкара Александра Габова, пропавшего в июне 2019 года. Об этом сообщили в районном следственном отделе СУ СК.

Житель столицы Коми, которому было 64 года, пропал 9 июня. В девять утра мужчина вышел из дома в деревне Алексеевка Корткеросского района, и с тех пор его больше не видели. Предполагалось, что он ушел в лес.

Мужчину искали как в Корткеросском районе, так и в Сыктывкаре – его видели там после исчезновения. В октябре Габов был найден мертвым. Как пишет БНК, мужчину обнаружили на болотах. Криминала в истории изначально не было.

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